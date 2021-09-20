Долгострои на Современной и Широтной в Кирове достроит ООО «Квартал»

В ближайшее время в Кирове возобновится строительство проблемных домов на улицах Современной, 13 и Широтной, 1. Достраивать их будет ООО «Квартал». Об этом стало известно по итогам встречи застройщика с представителями Госстройнадзора.

Как отметил руководитель «Квартала» Андрей Кочуров, несмотря на непростое финансовое положение и арестованные счета, застройщик продолжит работу по завершению строительства домов.

3 сентября горадминистрация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию трех секций (4, 5 и 6) на Широтной, 1. В настоящее время ООО «Квартал» ищет инвестора для завершения строительства 1-й, 2-й и 3-й секций.

После этого все усилия будут брошены на достройку дома на Современной, 13. Также застройщик обязался благоустроить территорию у дома до конца текущего года, чтобы в 2022-м сдать 1-ю и 2-ю секции. Ранее дольщики дома на Современной просили признать застройщика банкротом, чтобы получить компенсации за жилье.

Отметим, что в настоящее время в едином реестре проблемных домов региона находится 31 дом. Варианты достройки для каждого дома выбираются индивидуально. В 2021 году были сданы 3 долгостроя – в переулке 1-м Гороховском, 21, 3 секции дома на Широтной, 1 и дом на Советской,47а в Слободском. До кона года планируется сдать дома на Маклина, 60а и в переулке Березниковском, 34 (3-я и 4-я секции).