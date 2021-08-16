Дольщики долгостроя на Современной, 13 просят признать застройщика банкротом

Дольщики дома на улице Современной, 13 собирают подписи под коллективным письмом за признание банкротом застройщика дома СК «Квартал». Информация о сборе подписей появилась в сообществе «Строим Киров».

По словам автора поста, банкротство застройщика – шанс наконец получить свое жилье или хотя бы компенсации за него.

— При банкротстве «Квартала» у нас появляется шанс достроить дом или получить компенсации. Все вы уже знаете про Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, — сказано в сообщении. — Прошу ВСЕХ дольщиков прийти и подписать письмо.

Дом на Современной, 13 является частью ЖК «Флагман» микрорайона Зиновы. Строительство 18-этажного дома началось в 2016 году. Сроки сдачи не раз переносились. По последней информации, вопрос о достройке дома планировали решить после сдачи долгостроя на улице Широтной, 1.

Отметим, что в настоящее время в реестр проблемных домов Кировской области входят 32 объекта. Вопрос по достройке каждого из них решается индивидуально. Так, в июле было принято решение о завершении строительства дома на Ленина, 31 за счет средств Фонда защиты прав дольщиков.

Дом на Современной, 13 значится в реестре под номерами 27 и 28 (1-я и 2-я и 3-я и 4-я секции). Сроком сдачи указано 31 декабря 2021 года.

Фото: vk.com/sovremennaya_13_kirov