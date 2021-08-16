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Дольщики долгостроя на Современной, 13 просят признать застройщика банкротом

Юлия Зорина Новости, Общество

Дольщики дома на улице Современной, 13 собирают подписи под коллективным письмом за признание банкротом застройщика дома СК «Квартал». Информация о сборе подписей появилась в сообществе «Строим Киров».

По словам автора поста, банкротство застройщика – шанс наконец получить свое жилье или хотя бы компенсации за него.

— При банкротстве «Квартала» у нас появляется шанс достроить дом или получить компенсации. Все вы уже знаете про Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, — сказано в сообщении. — Прошу ВСЕХ дольщиков прийти и подписать письмо.

Дом на Современной, 13 является частью ЖК «Флагман» микрорайона Зиновы. Строительство 18-этажного дома началось в 2016 году. Сроки сдачи не раз переносились. По последней информации, вопрос о достройке дома планировали решить после сдачи долгостроя на улице Широтной, 1.

Отметим, что в настоящее время в реестр проблемных домов Кировской области входят 32 объекта. Вопрос по достройке каждого из них решается индивидуально. Так, в июле было принято решение о завершении строительства дома на Ленина, 31 за счет средств Фонда защиты прав дольщиков.

Дом на Современной, 13 значится в реестре под номерами 27 и 28 (1-я и 2-я и 3-я и 4-я секции). Сроком сдачи указано 31 декабря 2021 года. 

Фото: vk.com/sovremennaya_13_kirov

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Юлия Зорина