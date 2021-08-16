Долгострой на Гороховской, 81 в Кирове сдадут в 2022 году

В Кирове возобновилось строительство проблемного дома на улице Гороховской, 81. В настоящее время подрядчик достраивает 3-ю секцию.

Работы ведутся с применением областного механизма выделения земельного участка. Данная схема была принята по инициативе губернатора Игоря Васильева.

Строительство дома на Гороховской, 81 началось осенью 2015 года. Сдача дома была запланирована на 2017 год, однако застройщик ООО «ЖК «Виктория» не уложился в указанные сроки. В 2018 году застройщика признали банкротом, и стройка встала.

В июне 2021 года по решению суда права застройщика были переданы ЖСК «Гороховская, 81». Сразу после этого Госстройнадзор провел конкурс по выбору нового застройщика. Им стало ООО специализированный застройщик «Алтай-Строй». Компания должна сдать дом до 31 июля 2022 года.

В настоящее время в едином реестре проблемных объектов остаются 32 долгостроя из Кировской области. Путь достройки каждого дома выбирается индивидуально. В 2021 году сданы 2 проблемных дома в переулке 1-м Гороховском, 21 в Кирове и на улице Советской, 47а в Слободском.

До конца года планируется достроить дома на Маклина, 60а, 3-ю и 4-ю секцию дома в переулке Березниковском, 34, а также 4-ю, 5-ю и 6-ю секции долгостроя на Широтной, 1. Свои квартиры после долгого ожидания получат 517 дольщиков.