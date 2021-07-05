Двое цыган избили и ограбили чепчанина

Мужчину подкараулили вечером возле Комсомольского парка на улице Островского.

Пострадавший сразу же обратился за помощью в местную полицию. 34-летний житель Кирово-Чепецка сообщил, что на него напали двое неизвестных. Избили и забрали наличку: три с половиной тысячи рублей.

Спустя короткое время наряд Росгвардии заметил парочку, похожую на тех, что описал пострадавший. Из задержали и привезли в отдел полиции.

При выяснении личности было установлено, что напали на чепчанина 41-летний и 27-летний мужчины цыганской национальности. Они уже были ранее судимы. Часть денег, которые они забрали, была обнаружена при них. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия».

Ранее мы сообщали, что в отношении Никиты Белых проводятся «следственные мероприятия».