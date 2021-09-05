Двух кировчан подозревают в кражах из магазинов

Сотрудники Росгвардии задержали в Кирове граждан, подозреваемых в кражах из магазинов.

На днях на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из продуктового магазина на ул.Попова. По адресу прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Росгвардейцы выявили в помещении посетителя, который пытался вынести из магазина товар, не заплатив за него. Задержанный — ранее судимый 30-летний кировчанин.

В тот же день наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл по тревожному сигналу в магазин на ул.Чапаева. Со слов охранника, девушка пыталась тайно вынести продукты питания. При установлении личности выяснилось, что она находится в розыске как подозреваемая в совершении кражи.

Обоих задержанных передали полицейским для дальнейшего разбирательства.