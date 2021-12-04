«Единая Россия» будет ежегодно отчитываться перед людьми

На съезде партии приняты важные решения.

В съезде «Единой России» принимает участие делегация из Кировской области. Возглавляет ее лично губернатор Игорь Васильев. Одной из ключевых тем прошедшего сегодня съезда «Единой России» стало обновление списков партийных лидеров.

Так, на съезде представили новых руководителей 12-ти региональных отделений партии. Ими стали главы еще субъектов России. Теперь в 38 регионах страны губернаторы руководят региональными отделениями Единой России. В их числе и Кировская область.

Игорь Васильев возглавляет Кировское региональное отделение Единой России и в ходе съезда вновь избран в Высший совет партии. Кадровые преобразования обеспечат еще более эффективную обратную связь между регионами и федеральным центром. На съезде также утвердили план работы партии на основе Народной программе.

В приветственном слове Президент страны Владимир Путин подчеркнул, что в центре всех преобразований должен быть человек, гражданин нашей страны.

Напомним, в Народную программу вошли предложения более 2 млн. россиян. Высокую активность проявили и жители Кировской области, направив свыше 60 тысяч предложений по развитию здравоохранения, образования, промышленности и др. Инициативы, которые поступили в предвыборный период, легли в основу развития страны, они уже учтены в бюджете на следующий год. В их числе модернизация первичного звена здравоохранения — закупка медицинских машин, оборудования, капитальный ремонт школ и улучшение условий труда для учителей — с рядом инициатив выступил, в частности Игорь Васильев.

Предложения поддержал Президент РФ, они вошли в перечень его поручений. Владимир Путин на съезде отметил, что каждое слово должно стать реальным делом.