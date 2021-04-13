ЕГЭ в 2021 году пройдёт по единому расписанию

Все школьники страны сядут за парты, чтобы проверить свои знания, в одно время.

Федеральные СМИ сообщают важную для выпускников и педагогов школ новость. В этом году Единый государственный экзамен проведут по одному расписанию для всех регионов. Это значит, что переносов для субъектов, где есть рост числа заразившихся COVID-19, не предусмотрено.

При этом выпускные испытания будут организованы с учётом всех эпидемиологических требований. На пунктах ребятам измерят температуру, у них будет возможность обработать руки антисептиком, девушек и юношей рассадят в соответствии с социальной дистанцией.

Известно, что основной период сдачи ЕГЭ выпадает на срок с 31 мая по 2 июля. Есть и дополнительный период — с 12 по 17 июля. При этом ЕГЭ будут писать только выпускники, которые намерены поступать в высшие учебные заведения. Остальные ребята сдадут обычные экзамены. О расписании ЕГЭ мы писали ранее

Фото: gorod4852.ru