Кировские школьники могут не сдавать ЕГЭ

Министерство просвещения сообщает о важных изменениях, которые ждут выпускников.

Министр просвещения Сергей Кравцов выступил с заявлением. Он рассказал, что в 2021 году школьников ждёт ряд нововведений. Они коснутся проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, которые обычно сдают учащиеся 11 и 9 классов.

Из-за пандемии решено отменить досрочный период проведения экзаменов. Кроме этого части школьников разрешили и вовсе не сдавать ЕГЭ. Это касается выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения. Для получения аттестата необходимо будет сдать выпускные экзамены. Предметы — русский язык и математика.

Те, кто планирует после школы получать высшее образование, будут сдавать ЕГЭ. Основной период продлится с 31 мая по 2 июля.

Девятиклассникам аттестаты выдадут на основании основного государственного экзамена. Сдавать нужно будет только два предмета — русский язык и математику. Также им придётся написать контрольную работу по одному предмету на выбор.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, у школьников учебный год 2020-2021 достаточно непростой. Педагоги это понимают. Подробная информация о проведении ЕГЭ, ОГЭ появится позже.

Ранее мы сообщали, что с 2021 года школы и детские сады будут работать по новым правилам.

Фото: yandex.ru