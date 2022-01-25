Экс-глава поселения в Советском районе вернет 60-тысячную взятку

По приговору суда с экс-главы Кичминского сельского поселения в Советском районе взыскали деньги, полученные в качестве взятки. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что, будучи главой поселения, чиновник незаконно выдал разрешение на рубку лесных насаждений. За это он получил взятку в размере 60 тысяч рублей.

Мужчину приговорили к штрафу в 2 миллиона рублей с лишением права работать в органах местного самоуправления в качестве представителя власти на 5 лет. После того как приговор вступил в силу, прокурор Советского района направил в суд иск с требованием взыскать с осужденного средства, полученные в качестве взятки.

Иск был удовлетворен. Исполнение решения проконтролирует прокуратура.

Ранее мы писали, что у бывшей чиновницы из Афанасьевского района отберут квартиру за 2,8 миллиона рублей.