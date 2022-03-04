Экспертный совет в Кирове: на повестке дня – реформа чистоты

В областном центре с рабочим визитом побывал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Он провёл первое заседание экспертного совета по экологии, созданного при председателе правительства Кировской области Александре Чурине, встретился с общественными экспертами в сфере охраны окружающей среды и ответил на вопросы журналистов на экологические темы.

Говорят, в споре рождается истина. Пожалуй, это действительно так. Но Рашид Исмаилов предложил не спорить, а развивать цивилизованный диалог, основанный на взаимном уважении позиций собеседников. Такой, когда в разговоре не переходят на личности, а оперируют исключительно аргументами и фактами, сконцентрировав внимание на реформе чистоты.

На повестке дня – именно реформа чистоты, а не мусорная реформа, как ещё порой её называют. Крайне важно изначально правильно формулировать задачу, тогда и реальные дела будут более эффективными.

Такой откровенный разговор и состоялся у московского гостя с кировскими журналистами.

О раздельном сборе мусора

– Порядка 50 регионов уже перешли на раздельный сбор мусора, – отметил Рашид Исмаилов. – Это значит, что они уже подготовили соответствующую инфраструктуру, у них есть все условия, чтобы такой сбор осуществлять на деле… Напомню: есть поручение главы государства внедрять раздельный сбор отходов в городах, где проживает не менее 100 тысяч человек населения. Задача крайне важная. И уже первый шаг – домашний раздел мусора хотя бы на два вида фракций: сухой и мокрый, грязный и чистый – многое даёт. С другой стороны, управление отходами – это целый ряд операций: раздельный сбор и накопление, сортировка, потом переработка. Что нельзя переработать, должно пойти на энергетическую утилизацию. А остатки – на захоронение. Вообще стратегическая задача – снизить хранение к 2030 году в два раза…

О единой норме зелёных насаждений для граждан

– Достаточность озеленения – это полномочия региона. В разных городах разные условия проживания, соответственно, и разные базовые условия экологического благополучия горожан.

О федеральной политике в сфере использования упаковки

– Если говорить об упаковке, то здесь основной загрязнитель – это пластик. Соответственно, многие транснациональные корпорации являются ключевыми загрязнителями… Этот пластик практически уже в нас. И это большая проблема. И неизвестно, как он будет дальше себя вести в нас самих, в следующих поколениях… Есть несколько путей борьбы с пластиком. Один из них – заставить производителей пластиковой упаковки делать так, чтобы они использовали в своей работе материалы, которые можно переработать. Заставить производителей меньше использовать непосредственно пластик или вообще отказаться от него. Иными словами, должно быть сильное влияние на тех, кто этот пластик нам несёт. И в правительстве активно работают над реализацией концепции по расширению ответственности производителя. К сожалению, крупные транснациональные компании не желают включаться в эту работу, отказываются платить экологические сборы за утилизацию пластиковой тары. Есть сильное лобби, сильное сопротивление… Но правительство в этом плане настроено весьма решительно: подготовлен даже предварительный перечень из 40 позиций по пластику, которые рекомендованы к полному запрету на территории РФ. Это уже реальные шаги.

Об утилизации батареек, аккумуляторов, люминесцентных ламп

– Батарейки, аккумуляторы – это бытовые отходы, класс опасности которых выше, чем просто у бытового мусора. И в национальном проекте «Экология» есть отдельный проект, который реализуется госкорпорацией «Росатом»: на её базе создан федеральный экологический оператор. Именно он отвечает за реформирование этой отрасли. На днях реформа должна вступить в действие. Хотя остаются и нерешённые вопросы по системе сбора, транспортировке, ответственности. Но дело движется.

Об общественном мониторинге

– Экологическое благополучие на территории любого региона должно обеспечиваться и сопровождаться общественным контролем и мониторингом. Инструмент общественного контроля обязателен, его необходимо учитывать во всех управленческих решениях. Любая тематика, использование каждого рубля, который идёт на экологическое благополучие, должны проходить общественное обсуждение и контроль. Это базовое условие… Управление рисками не должно исходить только из буквы закона – этого мало. Практика показывает, что рисками управляет несколько факторов… Есть такое понятие – социальная лицензия: когда любой предприниматель, любой хозяйствующий субъект, прежде чем что-то строить и завозить на площадку технику, обязан получить на это разрешение от местных жителей. Население должно быть уверено, что нет риска. Сегодня же многие решения принимаются, исходя из формальных правил. Нет, надо обязательно включать в каждое решение, в каждый проект освоения территорий элементы экологического сопровождения со стороны общественности.

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

– Все решения, которые принимаются правительством области, направлены на улучшение качества жизни наших граждан, в том числе на повышение экологического благополучия. Мы открыты к предложениям экспертов и готовы к ним прислушиваться. Отрадно, что на площадке экспертного совета предполагается открытый разговор и поиск путей решения по актуальным вопросам.