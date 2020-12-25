Елизавета Боярская отметила день рождения с уроженцем Кировской области

Известная артистка выложила фотографию в «Инстаграм», на которой запечатлён наш земляк.

Дочь Михаила Боярского на днях отпраздновала свой юбилей. Елизавете исполнилось 35 лет. В честь праздника она устроила вечеринку. Как сама её назвала — День Рожденческая вечеринка с Антителами)). Таким образом артистка, возможно, хотела намекнуть, что она уже переболела COVID-19, как и большинство её товарищей.

Фотографию с торжества девушка опубликовала в Instagram. На снимке её близкие друзья. Елизавета в публикации благодарит всех за счастливейший вечер, бесконечный поток поздравлений.

В числе тех, кто отпраздновал с известной актрисой день рождения оказался и уроженец Кировской области — Евгений Санников. Молодой человек родом из Вятских Полян. Он снимается в кино. Он играл в фильмах «Улицы разбитых фонарей», «Жди меня», «Теснота» и др.

К слову, если пролистать ленту «Инстаграма» Евгения, то там тоже можно заметить снимки, на которых он с Елизаветой Боярской.

Кроме нашего земляка на фото можно узнать Максима Матвеева. Он известен большому числу телезрителей по фильмам «Стиляги», «Тариф новогодний», «Шерлок в России», «Мосгаз» и др.

Ранее мы сообщали, что Урганту показали фотографию, сделанную в Кирове.

Фото: instagram.com/lizavetabo, instagram.com/evgeny_sunny_kov