Главный дирижер Вятского камерного оркестра Евгений Дробахин стал стипендиатом министерства культуры РФ 2022 г.

Он родился в 1988 году в г. Петропавловске (Казахская ССР), окончил Уральскую государственную консерваторию по специальностям «Инструментальное исполнительство» (Классическая гитара) и «Дирижирование оркестром». Лауреат международных конкурсов, стипендиат Правительства РФ.

Дирижером Вятского симфонического оркестра им. В.А.Раевского работает с 2018 года.

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