Евгений Пленков может стать заместителем Дмитрия Осипова

На очередное заседание Кировской городской Думы вынесен вопрос о назначении Евгения Пленкова заместителем главы администрации.

Сегодня этот вопрос был рассмотрен на постоянной комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике.

Пленков — уроженец Кирова. Он окончил Академию Федеральной службы безопасности, работал в региональном управлении УФСБ и в управлении по Чеченской Республике.

Кроме того, депутатам предстоит утвердить (или не утвердить) Светлану Калугину в качестве начальника департамента муниципальной собственности администрации.