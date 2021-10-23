Газлайтинг- насилие, которое не замечают

Газлайтинг — форма психологического насилия. Термин знаком далеко не всем, но сталкивался в своей жизни с этим феноменом практически каждый. Обсуждаем, в чем опасность постоянного обесценивания наших суждений и переживаний.

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Что такое газлайтинг и как он проявляется

Газлайтинг — термин, определяющий ситуацию, когда окружающие систематически отрицают реальность нашего восприятия. Простой пример. Во время ссоры жена говорит мужу: «А помнишь, ты сделал так и так в такой-то ситуации». Супруг с недоумением на лице отвечает: «О чем ты? Такого никогда не было». Если из раза в раз вас пытаются убедить в том, что память или адекватность восприятия вас подводят, значит, вы столкнулись с газлайтингом. Чтобы наглядно понять, о чем идет речь, посмотрите фильм «Газовый свет» 1944 года.

Газлайтинг, как форма психологического насилия, в обычной жизни может принимать разные формы:

Отрицание эмоций.

Отрицание фактов.

Постоянное подчеркивание неадекватности восприятия человека.

К сожалению, в психологической практике газлайтинг встречается очень часто. Психологи могут вспомнить десятки случаев, когда родственники обвиняли жертву инцеста в сумасшествии, муж убеждал всех в неадекватности супруги, родители отрицали факты физического насилия над ребенком.

Иногда люди, которые практикуют газлайтинг по отношению к другим, делают это не специально, чтобы навредить, а чтобы оправдать себя, казаться лучше, чем есть. К примеру, вместо того, чтобы признать, что был неправ в какой-то ситуации, проще сделать вид, что этого никогда не было и пытаться убедить в этом супруга, ребенка или другого человека.

Как противостоять газлайтингу

Существует ряд тактик поведения, когда взрослый человек с устойчивой психикой может противостоять газлайтингу и другому давлению.

Для этого:

Развивайте умение доверять себе и своим чувствам. Не нужно перепроверять себя, события в своей памяти, ссылаться на мнение и видение реальности другими людьми. Чем больше вы проверяете, тем больше начинаете сомневаться. Отстаивайте свою точку зрения. Четко формулируйте мысли, ясно описывайте ситуации и чувства. К примеру: «Меня разозлило твое оскорбительное поведение по отношению ко мне, когда ты сделал так и так. Сейчас же я разражена, потому что ты пытаешься обесценить мои переживания и выставить меня сумасшедшей». Если заронились сомнения, уточняйте информацию у независимых наблюдателей. Если вы подозреваете, что кто-то из близких практикует по отношению к вам газлайтинг, спросите незаинтересованных людей о фактах. К примеру, ваш супруг уверяет, что вы постоянно что-то забываете, рассказывает о каких-то странностях. Узнайте, замечают ли эти «странности» другие люди. К слову, не всегда, если человек указывает на ваши эмоциональные срывы — это газлайтинг. Бывает, что проблема действительно есть и ее нужно решать вместе с психологом.

Вместо того, чтобы теряться в догадках, обратитесь к психотерапевту. Можно пойти на индивидуальную консультацию или к семейному психологу. Иногда супруги втягиваются в настолько сложные взаимодействия, полные интриг, что распутать этот клубок может только специалист. Случается и такое, что человек, практикующий газлайтинг, понимает это только, придя на сеанс к психологу.