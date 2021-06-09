Где сделать прививку от коронавируса в Кирове и что для этого нужно

В Кировской области продолжается прививочная кампания против COVID-19.

По последним данным, первым компонентом вакцины «Спутник V» привиты более 170 тысяч жителей региона, полный цикл вакцинации прошли почти 140 тысяч человек. Порядка 60 процентов из них – люди в возрасте 60+.

На сегодняшний день вакцинация является единственным способом защититься от тяжелых форм коронавируса. В «ковидных» реанимациях Кировской области вакцинированных пациентов нет. Поэтому кировчан просят сделать прививки, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Где сделать прививку от коронавируса в Кировской области

В настоящее время прививочные пункты созданы во всех поликлиниках и ФАПах Кировской области. Также продолжают работу мобильные пункты вакцинации в общественных местах с большой проходимостью, например, на Театральной площади.

С 9 июня в Кирове начинают работу 2 новых пункта вакцинации, которые будут работать до 15 июня:

Автостоянка между железнодорожным вокзалом и ТЦ «Лето» — с 10 до 18 часов

Парк имени Кирова (между цирком и прудом) – с 13 до 20 часов

Для тех, кто не может сходить на прививку в дневное время, работает круглосуточный пункт вакцинации в городской больнице №5 (Коминтерн, улица Семашко, 2)

Что нужно, чтобы сделать прививку

Чтобы сделать прививку от коронавируса, нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В случае отсутствия симптомов заболевания и контактов с заболевшими сдавать анализ на антитела к COVID-19 или ПЦР-тест необязательно.

За сутки до прививки следует отказаться от алкоголя. В день вакцинации рекомендуется избегать переохлаждения и перегрева. После прививки стоит отложить интенсивные занятия спортом на несколько дней и по возможности избегать посещения общественных мест.

Перед прививкой пациентов осматривает врач.

Как записаться на прививку от коронавируса в Кирове

Записаться на прививку от коронавируса можно тремя способами:

по номеру 112

через электронную регистратуру

через портал госуслуг (для этого нужно выбрать услугу «Запись на приём к врачу», выбрать поликлинику, должность «врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19», затем «Кабинет вакцинации от COVID-2019» и записаться на удобное время).

Сделать прививку в мобильных пунктах вакцинации можно без записи. После вакцинации можно внести отметки о состоянии своего здоровья в дневник самонаблюдения на сайте госуслуг. Вся информация будет передана в минздрав. Сделавшие прививку получают сертификат вакцинации COVID-19.

Какой вакциной можно привиться в Кирове?

В Кировскую область поступили 3 вакцины — «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Информацию о наличии той или иной вакцины можно уточнить в конкретном прививочном пункте.

Какие побочные явления могут быть после прививки

По информации портала Стопкоронавирус.рф, после прививки может наблюдаться небольшое ухудшение самочувствия и повышение температуры в течение нескольких дней. Чаще всего температура не превышает 37,5 С°. Если температура поднимается выше 38,5, наблюдаются выраженные аллергические проявления или реакция на вакцину сохраняется более 7 дней, следует обратиться к врачу.

Как скоро нужно будет повторять вакцинацию?

По мнению разработчиков «Спутника V», иммунитет от коронавируса сохранится на период до двух лет.