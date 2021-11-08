Администрация Кирова: светофор на Щорса работает оптимально

В горадминистрации прокомментировали жалобы кировчан на пробки на улице Щорса.

В нерабочие дни на перекрестке улиц Щорса и Производственной изменили режим работы светофоров. После этого на данном участке возникли автомобильные заторы. И если в выходные они были не столь критичными, то в понедельник 8 ноября многие кировчане сильно опоздали на работу из-за пробок, а автобусы отстали от графика на 30 минут.

Однако в мэрии уверяют, что работа светофора настроена оптимально в соответствии с трафиком движения. За ситуацией следят специалисты отдела транспорта.

— Мы мониторили движение на данном участке в течение недели и оптимально настроили режим работы светофора в соответствии с ним, — говорит начальник отдела транспорта Артем Драчков.

В отделе транспорта уточнили, что перекресток Щорса – Производственной был одним из мест концентрации ДТП. Чтобы снизить аварийность, с одобрения ГИБДД был проведен ряд изменений. В частности, была выделена дополнительная секция, позволяющая поворачивать налево, организовано движение по полосам на Щорса и изменен интервал работы секций.

— Если увеличить интервалы работы секций, автомобильные заторы возникнут на других участках, — подчеркнул Драчков.

В горадминистрации говорят, что водители должны просто привыкнуть к новым условиям проезда перекрестка. Так, тем, кто едет прямо, не следует вставать в крайнюю левую полосу, потому что при включении стрелки они создают затор.

То же самое касается перекрестка улиц Ленина и Тимирязева. Здесь был увеличен интервал выезда со второстепенной дороги на главную. Однако в часы пик на загруженность данного участка влияет перекресток улиц Ленина и Современной.

Его модернизация запланирована на следующий год. Она предполагает расширение проезжей части и выделение отдельной полосы для поворота налево.

Фото: @city4people_kirov