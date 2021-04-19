Гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник, 19 апреля

Овен (21.03 — 20.04)

Хорошо сегодня приступить к важным делам. Единственное условие — не идите на поводу у эмоций.

Телец (21.04 — 21.05)

Отличный день, когда ладить с окружающими будет легче обычного. Поэтому, если вы хотите с кем-то договориться, стоит сделать это именно сегодня.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Реализацию больших планов стоит отложить на пару дней. Сегодня же удачный день для шопинга — покупки принесут не только радость, но и пользу.

Рак (22.06 — 23.07)

Сегодня вас ждут неожиданные перемены как в ближайшем окружении, так и в финансовой сфере. Для поддержания хорошего самочувствия уделите внимание правильному питанию, прогулкам на свежем воздухе и положительным эмоциям.

Лев (24.07 — 23.08)

Постарайтесь сдерживать свои эмоции, и быть осторожнее с деньгами. Необдуманные решения могут привести к серьезным материальным проблемам.

Дева (24.08 — 23.09)

Понедельник день, как известно тяжелый. Чтобы восстановиться после него, проведите вечер с родными, навестить друзей и родственников, вспомните детство.

Весы (24.09 — 23.10)

В деловых вопросах сегодня не стоит излишне обращаться к доводам разума. Однако если вы уверены в своей харизме – действуйте!

Скорпион (24.10 — 22.11)

Тем из вас, кто начнет новую жизнь или проект сегодня, будет гарантирована удача. Единственное условие — не смешивать деловые и личные отношения: начавшийся служебный роман испортит их имидж.

Стрелец (23.11 — 21.12)

У вас появится благоприятная возможность заложить основы будущего успеха. Все силы вкладывайте в самообразование – вложения во все остальные сферы пользы не принесут.

Козерог (22.12 — 20.01)

Избегайте переутомления и конфликтов. Эмоциональное состояние будет нестабильным, вам потребуется поддержка близких.

Водолей (21.01 — 19.02)

Не берите на себя лишнее: грамотно распределяйте нагрузку. Внимательнее с финансами. Полезны будут контакты с людьми – вспомните старых друзей, познакомьтесь с новыми коллегами.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Сохраняйте хладнокровие: даже самые сложные проблемы решатся благодаря вашему терпению и такту. Работать придется, засучив рукава, но это позитивно скажется и на зарплате.