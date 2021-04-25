Грузоподъемные электромагниты — зачем они нужны

Как известно, кран подвесной может комплектоваться различными грузозахватными механизмами. Среди таких механизмов присутствует электромагнит. Его часто можно увидеть на предприятиях, где требуется транспортировать металлоконструкции, лом и другие объекты, изготовленные из металла. Электромагнит является более удобным инструментом для захвата подобных грузов, чем стандартный крюк. Конечно, можно обойтись и крюком, как самым универсальным приспособлением, но электромагнитный грузозахват намного удобнее и практичнее.

В первую очередь, он удобен тем, что для зацепа груза не требуется стропальщик. Крановщику вообще не нужна помощь, достаточно подвести приспособление к объекту и задействовать магнит. Груз, будь это одно изделие или же несколько, сами прилипнут благодаря электромагнитному полю. Отцепление груза осуществляется в обратном порядке, и для этого тоже не требуется стропальщик.

Во-вторых, использование представленных устройств отличается высоким уровнем безопасности. Магнит надежно удерживает объекты, исключая возможность срыва. А в ряде случаев способен обезопасить сам груз от деформации, которая возможна при натяжении строп, если транспортировать объект обычным способом. На автоконцернах, как правило, используют именно электромагнитные грузозахватные приспособления, чтобы не повредить кузов машины.

Однако, чтобы уровень безопасности соблюдался, требуется обеспечить постоянный ток, и позаботиться о том, чтобы не было перебоев с электричеством. При отключении электросети, груз сорвется с приспособления. В современных условиях обеспечение бесперебойной подачи электричества не вызывает трудностей.

При выборе электромагнита следует учитывать такие факторы, как грузоподъемность и способ изготовления. Если с грузоподъемностью все понятно, то способ изготовления устройства стоит рассмотреть подробнее.

Чаще всего используют приспособления, изготовленные методом литья. Они отличаются повышенной прочностью благодаря цельной конструкции, и более распространены. Сварные модели применяются реже, они выпускаются под определенные задачи.

Может иметь значение и форма грузозахватного приспособления. Чаще всего встречаются круглые электромагниты, они предназначены для большинства грузов. А вот для подъема и перемещения длинномерных объектов лучше выбрать прямоугольные модели.