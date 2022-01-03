Губернатор Игорь Васильев назвал рекорд минувшего года

Минувший год стал рекордным по строительству автодорог в Кировской области.

Губернатор Игорь Васильев на своей странице во «В контакте» напомнил об одном из важных успехов минувшего года – рекордном объёме ремонта дорог. Этому способствовали хорошее финансирование (дорожный фонд вырос до 7,5 млрд рублей), погода и надёжные подрядные организации: областной «Вятавтодор», муниципальный «Гордормостстрой» и другие. В результате за минувший год в нормативное состояние приведено 362 км автодорог, в том числе по нацпроекту «БКД».

– Таких масштабов ремонта в регионе не было никогда. Всего за последнюю пятилетку в области отремонтировали 1200 км дорог, что в полтора раза больше, чем за предыдущие пять лет, – подчеркнул губернатор.

Как одно из значимых достижений в дорожной отрасли он отметил завершение строительства участка Опарино – Альмеж протяженностью 26,63 км. Жители Подосиновского и Лузского районов получили прямое автосообщение с Кировом, где началось строительства улиц Сурикова, Зеленина и 8 Марта.

В 2022 году по проекту «БКД» в нормативное состояние планируется привести более 168 км дорог. Из них 41 км – в Кировской городской агломерации и 126 км – регионального или межмуниципального значения, а также 9 мостов. Благодаря этому доля автотрасс, соответствующих нормативам, в Кирове увеличится до 77%, а в районах области – до 41,5%.

Ранее на прямой линии в телеэфире Игорь Васильев ответил на вопрос о ремонтах сельских дорог.