Губернатор Игорь Васильев поздравил кировчан с Днем защитника Отечества

Уважаемые жители Кировской области, военнослужащие и ветераны! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник – символ мужества, доблести и патриотизма. В этот день мы чествуем тех, кто достойно исполняет свой долг по защите Родины, кто в боях отстаивал ее свободу и независимость. Мы гордимся историей нашей страны, мужеством наших офицеров и солдат. С уважением относимся к тем, кто принял решение связать свое будущее с военной службой и посвятить жизнь служению Отечеству.

Жители Кировской области хранят память о героизме наших отцов, дедов и прадедов – ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы и боевых действий. Их жизнь и любовь к Родине – достойный пример для последующих поколений.В годы войны жители Кировской области мужественно сражались на всех фронтах, ковали Победу в тылу. Столица региона по праву носит высокое звание Города трудовой доблести.

Дорогие жители Кировской области! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия! Долголетия нашим ветеранам, а солдатам и офицерам –успешной службы на благо Отечества!