Губернатор Игорь Васильев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

— Уважаемые ветераны и работники железнодорожного транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Эффективная работа железнодорожного транспорта была и остается основой социально-экономического развития как регионов, так и страны в целом. Неслучайно железные дороги называют транспортными артериями государства. Они связывают целые города и страны. Особенно это актуально для таких регионов, как Кировская область, которая граничит с девятью субъектами России.

С каждым годом укрепляется сотрудничество между Кировской областью и «Российскими железными дорогами». Совместно с вами мы ведем работу по созданию транспортно-пересадочных узлов, модернизации объектов пассажирского комплекса.

Благодаря железнодорожному транспорту предприятия региона, в том числе малый и средний бизнес, развивают производственные цепочки как внутри страны, так и за границей, что крайне важно для развития нашей экономики.

Искренне благодарю всех – машинистов, диспетчеров, проводников, ремонтников, руководителей высшего звена – за ежедневный труд и ответственное отношение к своему делу!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей важной работе!