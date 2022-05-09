Губернатор Игорь Васильев поздравил жителей Кировской области с Днем Победы

Уважаемые жители Кировской области! Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Жители Кировской области внесли большой вклад в общее дело Победы. В годы войны шестьсот тысяч наших земляков отправились на фронт защищать свое Отечество. Вечная память героям, которые не вернулись с поля боя!

«Все для фронта, все для победы» – это был не просто лозунг, а дело жизни для кировчан, ковавших Победу в тылу. За считанные дни в Кировской области разворачивались эвакуированные из других регионов предприятия. В круглосуточном режиме на них трудились жители области, производя оружие, военное снаряжение, авиационное оборудование, боеприпасы. Многие из этих предприятий работают до сих пор, обеспечивая стабильное развитие нашего региона.

Нет ни одной семьи, в которой бы не хранили память о родных, сражавшихся за свободу своей Родины. И сегодня наш общий долг – не допустить искажения истории подвига наших отцов, дедов и прадедов.

События сегодняшних дней еще раз показали, насколько хрупким может быть мир. Руководство страны принимает важные и ответственные решения, которые направлены на достижение мира и защиту граждан нашего государства. Именно сейчас нам важно сплотиться и поддержать нашу армию, быть патриотами своей Родины!

Дорогие наши ветераны – главные герои Дня Победы! Вы наша гордость, пример патриотизма для будущих поколений. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа. Пусть вас всегда окружают любовь и забота близких!

С праздником! С Днем Победы!

Губернатор Кировской области

Игорь Васильев