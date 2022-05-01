Губернатор Игорь Васильев поздравил жителей области с Праздником Весны и Труда

Уважаемые жители Кировской области!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Первое мая – это еще одна возможность выразить слова благодарности тем, кто стоял у истоков отраслей и предприятий Кировской области, кто своим ежедневным трудом способствует их развитию, создает будущее нашей малой родины и страны в целом.

Жители Кировской области всегда отличались трудолюбием, умением добиваться высоких результатов, профессионализмом и ответственным отношением к своему делу. Неслучайно Президент России Владимир Путин своим Указом присвоил городу Кирову почетное звание «Города трудовой доблести». Именно люди труда создают прочную основу для дальнейшего развития нашего региона.

Сегодня перед нами стоят важные задачи: реализация национальных проектов, крупных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и транспортной инфраструктуре. И успех в решении этих задач зависит от каждого из нас. Только совместными усилиями мы сможем создать комфортные условия жизни для каждого жителя региона.

В этот праздничный день от всей души желаю всем жителям Кировской области, чтобы ваш труд был всегда востребован! Крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и новых профессиональных достижений!

Губернатор Кировской области

Игорь Васильев