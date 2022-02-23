Губернатор Игорь Васильев возложил цветы к обелиску «Воинам-кировчанам»

23 февраля губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в возложении цветов к обелиску «Воинам-кировчанам» в областном центре.

Глава региона обратился к кировчанам с речью, в которой подчеркнул, что сильная армия и крепкая промышленность – залог уважения к нашей стране во всем мире.

— Сегодня мы вспоминаем наших защитников Отечества, которые в разное время отдавали долг Родине, защищали ее от внешних посягательств. В очередной раз мы все вместе имеем возможность убедиться в том, насколько хрупок мир и насколько важна серьезная армия, ответственные люди, настоящие патриоты, которые стоят на страже и защите нашего Отечества.

Президент РФ Владимир Путин принял важное и своевременное решение по признанию Донецкой и Луганской народных республик, чтобы остановить кровопролитие, которое там происходило, и наши доблестные защитники Отечества смогли встать на защиту мирных граждан, проживающих там.

Мы поддерживаем действия главы государства и абсолютно уверены в том, что не в первый раз на протяжении истории нашей великой страны сумеем отстоять мир и спокойствие наших граждан. Хочется сказать слова огромной благодарности тем, кто служит в армии, тем, кто трудится на наших оборонных предприятиях, делал это в годы Великой Отечественной войны, делает это сейчас, потому что сильная армия, сильная промышленность – залог уважения нашей страны во всем мире.

Еще раз всех поздравляю с Днем защитника Отечества. Абсолютно уверен, что традиции, которые существуют в наших Вооруженных силах и в целом в нашей стране, будут служить гарантией безопасности наших граждан, — сказал Игорь Васильев.

В церемонии также принял участие председатель областного правительства Александр Чурин.

— Все мы выросли на героических примерах наших прославленных земляков, гордимся ими и стараемся быть достойными их подвигов. От всей души поздравляю всех мужчин с этим патриотическим праздником, ведь каждый из нас – это опора и защита нашей великой страны, нашей прекрасной малой родины, — отметил Александр Анатольевич.