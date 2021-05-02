Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил кировчан с Пасхой

Глава региона подчеркнул, что праздник проходит в непростых эпидемиологических условиях, и попросил жителей области соблюдать профилактические меры.

— Пасха – один из самых долгожданных и радостных праздников, который приобщает нас к богатейшему наследию христианства, объединяет миллионы людей. Этот день вдохновляет на добрые дела, напоминает о вечных ценностях: любви к близким, милосердии к окружающим, сострадании, — сказал глава региона.

Уже второй год праздник Светлой Пасхи проходит в непростых условиях: ситуация с распространением коронавируса все еще остается непростой. И в этот великий праздник мы должны проявить заботу о своих ближних и по возможности избегать мест массового скопления людей.

От всей души поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением и желаю каждому дому, каждой семье взаимопонимания и благополучия, крепкого здоровья, любви и счастья!