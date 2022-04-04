Губернатор предложил комиссии Госсовета РФ по образованию актуализировать цели и учесть риски

В Москве состоялось заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Образование» под председательством губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Как мы сообщали ранее, на заседании обсудили актуальные вопросы и оценка рисков в отрасли в связи с антироссийскими санкциями. Игорь Васильев рассказал, как исполняются поручения президента, данные 25 августа прошлого года.Например, в пилотных регионах введена должность советника директора школы по воспитанию, а программа капремонта связана с оснащением учреждения средствами обучения.

– В наш адрес поступили проработанные предложения от 75 регионов и экспертов, связанные с санкциями, – отметил Игорь Васильев. – В рамках комиссии продолжается работа по вопросам совершенствования системы оплаты труда педагогов и применения государственных информационных систем, а также корректировки нормативно-правовых актов по строительству образовательных организаций.

Помощник президента Евгений Левитин предложил определить предложения, требующие оперативного вмешательства правительства. Подчеркнул важность совместной работы с регионами в части определения возможных рисков и взаимодействия с профильными федеральными министерствами. Уже приняты некоторые решения по развитию образовательной инфраструктуры. Будут сформулированы и внесены дополнительные предложения на рассмотрение рабочей группы Госсовета по экономическим вопросам и противодействию Covid-19.

Все поручения президента РФ будут исполнены, уверен министр просвещения Сергей Кравцов. Должны продолжаться строительство школ и детских садов, их капитальные ремонты и реализация нацпроекта «Образование» в регионах. Он предложил в мае на очном семинаре-совещании обсудить дальнейшее исполнение озвученных поручений, актуализировать их в соответствии с ситуацией. То же касается вопросов качества образования и достижения целей нацпроекта, в том числе по вхождению России в десятку ведущих стран мира.

– В текущей ситуации цели должны быть пересмотрены, и площадка комиссии станет хорошей возможностью провести эту работу и выслушать предложения регионов, – подытожил заседание Игорь Васильев.