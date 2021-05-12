Игорь Комаров потребовал усилить меры безопасности в школах

11 мая после трагедии в школе №175 полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров прибыл в Казань и провел совещание с руководителями органов исполнительной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств.

На встрече с полпредом президента глава Татарстана Рустам Минниханов доложил, что в школах будут усилены меры безопасности. Семьи погибших и пострадавших в результате массового расстрела получат выплаты: 1 миллион – семьи погибших, 400 тысяч – те, кто получил тяжелые и средние ранения, 200 тысяч – получившие ранения легкой степени.

— Во всех учебных заведениях регионов ПФО должны быть усилены меры безопасности, — подчеркнул Игорь Комаров.

После этого полпред совместно с министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко, прибывшими в республику по поручению главы государства, посетили пострадавших, находящихся в больнице. Игорь Комаров пожелал детям скорейшего выздоровления.

По словам главврача детской республиканской больницы, где находятся раненые школьники, клиника обеспечена всем необходимым оборудованием и достаточными запасами компонентов крови. Помимо этого, в Казань был направлен спецборт МЧС с медиками и психологами.

В больнице полпред и представители российского правительства обсудили меры поддержки семей пострадавших и погибших во время казанской трагедии. Также Игорь Комаров провел совещание с руководителями органов власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств. Совещание началось с минуты молчания.

— Обеспечение безопасности и должного уровня защищенности образовательных учреждений является одним из приоритетных направлений деятельности органов власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств. Нам необходимо детально разобраться в каждой составляющей, начиная с профилактической работы с молодежью и мониторинга сети «Интернет» до непосредственного обеспечения безопасности образовательных учреждений, — напомнил Игорь Комаров.

Ранее трагедию в Казани прокомментировал губернатор Кировской области Игорь Васильев.