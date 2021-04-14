Игорь Комаров сообщил, как повысить благосостояние людей

Этот вопрос, в том числе обсудили накануне на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО.

На мероприятии выступил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В повестке было несколько важных тем.

Первая касалась противодействию COVID-19, массовой вакцинации, которая сейчас идёт в регионах. По словам Комарова, в нашем округе ситуация по сравнению с декабрём 2020, значительно улучшилась. Но расслабляться пока рано. Он подчеркнул, что власти на местах обязаны держать на контроле снятие отдельных ограничений и прибегать к ним только если эпидемиологическая ситуация действительно позволяет.

В Кировской области продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Открыто свыше 100 прививочных пунктов, есть выездные бригады. Кроме того, сделать прививку кировчане могут прямо в ЦУМе.

Второй темой было повышение производительности труда, совершенствование нормативного правового регулирования, меры господдержки в этой сфере. Главная задача сейчас для регионов — повышение производительности труда, стимулирование технологического развития.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе ещё раз напомнил о нацпроекте по росту производительности труда. Ведь именно благодаря росту производительности труда можно повысить благосостояние людей. А это — главная цель.

Третья тема заседания — цифровая трансформация. Так, согласно исследованиям 81% населения ПФО пользуется электронной формой получения государственных и муниципальных услуг.

— Во всех регионах должны быть утверждены региональные стратегии цифровизации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления. Сделать это необходимо согласно поручению президента Владимира Путина, — уточнил Игорь Комаров.

В Кировской области ведётся активная работа по цифровой трансформации региона. Социально значимые учреждения продолжают подключать к интернету. Также идёт эксплуатация системы электронного документооборота правительства Кировской области. На сегодняшний день доступ к ней имеют более 1500 сотрудников.

Фото: kirovreg.ru