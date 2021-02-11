Игорь Васильев и Александр Чурин ответили на вопросы кировских студентов

Губернатор Игорь Васильев и председатель правительства Александр Чурин встретились со студентами ВятГУ в кировском «Инженериуме». Мероприятие прошло в формате свободной беседы: молодые люди смогли задать все волнующие их вопросы.

Одной из главных задач правительства Кировской области является созданий условий для молодых ее жителей. Как подчеркнул губернатор, с этой целью ведется активная работа по комплексному развитию территорий. Игорь Васильев выразил надежду, что после окончания учебы сегодняшние студенты останутся в регионе уже как молодые специалисты — например, в качестве участников проекта по развитию НОЦ «Биополис», который обещает стать центром мирового уровня.

Для специалистов, которые готовы реализовать свои собственные проекты, в Кировской области проходит множество грантовых конкурсов. «Нужно быть активнее, участвовать», — отметил губернатор.

И кировчане участвуют. О проекте одного из студентов ВятГУ Кирилла Толстухина по наставничеству в скором времени узнают на федеральном уровне. Уже 17 февраля в столице пройдет заседание комиссии Госсовета по образованию, на котором в числе прочих планируется обсудить проект кировчанина «Наставник-старшеклассник».

Среди других вопросов, которые интересовали студентов, — создание платформы для сбора предложений о том, как улучшить качество жизни в населенных пунктах области. Как сказал ректор ВятГУ Валентин Пугач, студенты сами могут посодействовать скорейшему решению этого вопроса и принять участие в разработке нужной программы.

Александр Чурин добавил, что в руках молодежи — не только создание программ, но и развитие региона в целом. И достичь результатов можно только общими силами.

— На самом деле, через лет 15 на наших местах будете сидеть вы и вы будете определять развитие Кировской области и страны в целом. Поэтому сегодня очень важно понимание того, какими вы хотите их видеть, как жить, — сказал председатель правительства.

Он также подчеркнул, что в районах области есть все условия для развития бизнеса. А в качестве примера привел фабрику сладостей в Советском районе — предприятие с качественной продукцией и хорошими условиями для сотрудников.

— Такую систему может создать любое предприятие в любом районе. Никто кроме нас не сделает жизнь лучше, — отметил он.

В будущем глава региона пообещал продолжить практику встреч со студентами.