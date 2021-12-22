Игорь Васильев: «Кировская область исторически сложившийся центр биотехнологий России»

Губернатор принял участие в работе совещания по подготовке к совместному заседанию Государственного Совета России и Совета при президенте России по науке и образованию.

Главным образом речь на мероприятии шла о научно-технологическом развитии страны, и роли в этом регионов. 2021 год посвящён науке и технологиям. И он стал очень продуктивным. Разработана новая государственная программа научно-технологического развития. Сделано это по поручению президента Владимира Путина. Проект объединил 34 отраслевые программы на общую сумму 1,2 трлн рублей.

Кроме того, по поручению главы государства создана сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня в 35 регионах России.

Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорь Васильев отметил, что тема развития научно-образовательных центров особенно актуальна для Кировской области.

— Наш регион – исторически сложившийся центр биотехнологий России. В Кирове в 1944 году начался промышленный выпуск первого в стране пенициллина. В 2019 году в нашем регионе создан научно-образовательный центр мирового уровня «Биополис». Также мы работаем над созданием особой экономической зоны, — рассказал губернатор.

Ранее мы сообщали, что «Биополис» будет первой в стране особой экономической зоной мирового уровня в области биофармацевтики и иммунобиологии. В её границах появится целый муниципальный округ с современным научно-производственным комплексом, филиалом института им.Чумакова, социальной и жилищной инфраструктурой.

Фото: kirovreg.ru