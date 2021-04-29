Игорь Васильев написал диктант Победы

Глава региона стал участником уже традиционной международной акции «Диктант Победы», о чем рассказал в соцсетях. В Кирове мероприятие состоялось на площадке ВятГУ.

— Самое главное для участников акции – это сохранение исторической памяти о наших предках, которые ковали победу в тылу врага, как это происходило в нашей с вами Кировской области, — сказал Игорь Васильев, предваряя диктант.

Как отметил губернатор, задания кажутся простыми, но когда начинаешь задумываться, все оказывается гораздо сложнее. Акция полезна, в первую очередь, тем, что позволяет погрузиться в историю и проверить свои знания.

— Это не задания на скорость, а вопрос причастности, желания участвовать в этом, — подчеркнул глава Кировской области.

Напомним, что диктант Победы проходит с 2019 года и ставит своей целью повышение исторической грамотности россиян. В прошлом году в акции приняли участие более миллиона человек по всей России и 76 стран мира. Сегодня в Кировской области диктант проходит на 105 площадках.