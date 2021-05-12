Игорь Васильев посадил деревья в Уткином парке

12 мая кировчане присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна – 2021».

В рамках акции волонтеры высадили в Уткином парке на берегу реки Люльченки саженцы молодых деревьев. В мероприятии также приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев и министр окружающей среды Алла Албегова.

Идея «Уткиного парка» принадлежит активистам кировского центра развития «Источник успеха». Они рассказали, что уже привлекли 2 миллиона рублей спонсорских денег. Их потратят на детскую площадку, хоккейную коробку, основой парка станет дорожка шириной в проезд двух колясок вдоль речки. Также приобрели 50 саженцев деревьев.

Игорь Васильев приехал сразу готовым к работе — в сапогах и перчатках. Он спросил активистов, какая нужна помощь от власти, и те ответили, что готовы довести дело до конца сами. Поблагодарили всех, кто оказал помощь деньгами, техникой, информацией в СМИ.

— С активистами проекта «Уткин парк» мы встречались зимой и договорились, что я обязательно поучаствую в его реализации. Проект действительно интересный: неравнодушные жители проявили инициативу, организовались и из довольно неприглядного места делают парк. Я надеюсь, в этом году здесь появится новое место отдыха горожан. Уже сейчас видно, как преобразовывается пространство, но работы еще много, так что все желающие могут присоединиться к проекту, — отметил Игорь Васильев.

Вместе с активистами губернатор посадил молодые ели, сосны и пихты. Всего на берегу Люльченки появится около 200 хвойных деревьев. Ранее территория была очищена от мусора и подготовлена к обустройству пешеходной дорожки. В ближайшем будущем здесь появится детская площадка, сцена и мост через речку.

Напомним, что к озеленению Уткиного парка приступили еще в апреле.