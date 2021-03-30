Игорь Васильев посетил детский центр реабилитации «Айболит»

29 марта глава Кировской области и первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов побывали в Центре медицинской реабилитации для детей «Айболит».

В рамках визита они ознакомились с работой дневного стационара и Службы ранней помощи, посетили зал ЛФК, кабинет массажа и физиоотделение, а также побывали в ванном зале и бассейне, где за последний год проведен комплексный ремонт.

В Центре проходят реабилитацию юные жители Кирова и районов области, а также дети со слабым зрением и слухом. Здесь действуют неврологический и соматический стационары, в которых организовано сопровождение психологом и логопедом. Кроме того, с 2018 года организована помощь детям с муковисцидозом в период ремиссии. В прошлом году сотрудники Центра оказали помощь 1157 детям, а в этом – уже 144.

– Программа реабилитации включает в себя массаж, лечебную физкультуру, занятия ЛФК с использованием различных методик, бальнеотерапию, гидротерапию в бассейне с минеральной водой и комплекс других мероприятий, – говорит главврач Детского диагностического центра Мария Савинова.

Как отметил Игорь Васильев, организация в центре «Айболит» ранней реабилитационной помощи детям с особенностями развития полностью соответствует федеральному запросу на успешные региональные практики в социальной сфере, которые можно тиражировать на всю страну.

– Мы с вами видим, что созданы очень хорошие условия для детей и их родителей. Есть специальные тренажеры, бассейн, работает много специалистов, в том числе и педагогов. А значит, налажено эффективное взаимодействие между специалистами здравоохранения и образования. Все это приносит значимые результаты в реабилитацию детей, которые уже оценили тысячи родителей, — сказал губернатор.

Как добавил Дмитрий Курдюмов, реабилитация является неотъемлемой частью лечения любого заболевания. Поэтому работа Центра находится на контроле правительства и областного минздрава.

– За последние годы в Центре многое изменилось: проведен ремонт, открыт бассейн. Сейчас все помещения выглядят совершенно по-иному. Появилось новое физиотерапевтическое оборудование, широкий перечень медицинских тренажеров, дидактических материалов, в работу Центра внедрены методики реабилитации, которые признаны эффективными во всем мире, – отметил он.

Довольны и пациенты. Жительница Кировской области Надежда Ситникова проходит в «Айболите» курс реабилитации сразу с двумя детьми и высоко оценивает как лечение, так и условия для жизни.

– В прошлом году мы обращались сюда с дочкой, сейчас посещаем Центр уже с двумя детьми. Направление нам дал участковый педиатр. Долго ждать не пришлось, попали сразу, – рассказала Надежда Ситникова. – Все сотрудники очень заботливые, к детям относятся хорошо. Нам проводят физиолечение, массаж и курс лечебной физкультуры, выдают кислородные коктейли и все необходимое. Дети идут сюда с удовольствием, а младшая просто ждала этого дня, когда снова пойдет в «Айболит».

Как подчеркнул Дмитрий Курдюмов, работа по развитию Центра медицинской реабилитации «Айболит» будет продолжена. В ближайшее время здесь планируется обновление отопительной системы, а также ремонт и утепление фасада. Также будет рассмотрена возможность круглосуточного пребывания в Центре детей, приезжающих на реабилитацию из районов области и других регионов.

Ранее мы писали, что в «Вересниках» открыли бассейн. Теперь официально — с сегодняшнего дня в нем могут заниматься все желающие по абонементу.