Игорь Васильев поздравил кировчан с Днем Кировской области и Днем Конституции РФ

Уважаемые жители Кировской области! Примите искренние поздравления с Днем Кировской области и с Днем Конституции Российской Федерации!

В этом году 12 декабря мы отмечаем сразу же два важных праздника. Гарантии прав и социальная защита граждан, равенство и справедливость – основа действующей Конституции Российской Федерации и приоритет в работе регионального правительства.

Кировская область – современный, динамично развивающийся регион. Доступная медицина, благополучие и достойное образование для каждого жителя области, создание комфортных условий для жизни – основные задачи нашей работы.

Сегодня в Кировской области активно развивается здравоохранение: реализуется уникальный проект по лекарственному возмещению, работает Единая государственная служба скорой помощи и санитарной авиации.

Мы создали единую государственную службу гемодиализа и открыли Центр ядерной медицины для онкологических пациентов.

Мы растим свои кадры для районных больниц. В разы увеличили «подъемные» врачам и фельдшерам.

В 2021 году приступили к масштабной модернизации первичного звена здравоох­ранения. Это означает переоснащение больниц в районах самым современным оборудованием.

Мы заботимся о жителях региона и оказываем им социальную поддержку, добились рекордных объемов средств, направляемых на эти цели. Сегодня в области действует 78 мер поддерж­ки.

Будущее региона – это наши дети и молодежь. Только за три года в регионе мы построили 24 новых детских сада. Это рекордные темпы за последние 30 лет.Построены 6 школ, а в ближайшийпериод мы построим еще 13 новых учебных учреждений.

Также будем решать проблему состояния школ в районах. По инициативе Президента России Владимира Путина в регионах будет реализована масштабная программа по капитальному ремонту школ.

Мы по праву можем гордиться нашими детьми! В этом году Кировская область заняла 7 место по количеству ребят – призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников.

Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы создать комфортные условия жизни для кировчан. За последние пять лет по всей области мы привели в порядок более 1000 дворов, парков и скверов, переселили из аварийного жилья свыше 7 тысяч человек.

Для каждого жителя региона важно и качество дорог. С 2016 года мы отремонтировали почти 1200 километров дорог. Будем и далее добиваться увеличения федерального финансирования на эти цели.

Выражаю слова искренней благодарности всем, кто своим трудом, своими силами и талантами вносит вклад в развитие нашей малой родины, делает все возможное для ее стабильного будущего.

Уважаемые жители Кировской области! Ваша активная позиция, небезразличное отношение к судьбе региона, ваш ежедневный труд заслуживают самого глубокого уважения! От всей души желаю вами вашим близким здоровья и благополучия, новых достижений на благо родного края и страны в целом!

Губернатор Кировской области Игорь Васильев