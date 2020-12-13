Игорь Васильев поздравил жителей региона с Днём Кировской области

Уважаемые кировчане!

Поздравляю вас с Днем Кировской области!

В истории нашего региона немало знаменательных страниц и имен, прославивших Кировскую область в масштабах страны и мира в целом. Здесь живут талантливые, активные и неравнодушные люди, которые любят свою Родину и гордятся ею.

За последние годы наш регион существенно изменился. Ремонты больниц и поликлиник, строительство новых объектов здравоохранения – все эти преобразования могут отметить не только жители столицы региона, но и районов.

За последние три года нам удалось существенно продвинуться в вопросе создания дополнительных мест в детских садах. Каждый год в День знаний мы открываем по одной новой школе не только в областном центре, но и в районах региона.

Наглядные изменения произошли и в сфере дорожного строительства. С 2016 года всего в регионе мы обновили более 1000 км дорог.

Кировская область сохраняет устойчивые позиции в десятке лидеров по производству молока в России, развивает биотехнологии, становится площадкой для важных научных исследований.

И в этом, конечно, заслуга всех, кто честно трудится на промышленных предприятиях, в сфере малого и среднего бизнеса, на стройках, в сельском хозяйстве, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры, всех, кто своей ежедневной работой создает будущее нашего региона.

Уверен, что жители Кировской области и впредь будут вносить достойный вклад в ее развитие. От всей души желаю вам реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья, благополучия каждой семье!

Губернатор Кировской области

Игорь ВАСИЛЬЕВ