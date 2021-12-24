Игорь Васильев принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета при президенте РФ

24 декабря губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в работе совместного заседания Госсовета и Совета при президенте РФ по науке и образованию. Мероприятие проходило в формате видеоконференцсвязи.

Заседание прошло под руководством Президента РФ Владимира Путина и было посвящено роли субъектов РФ в научно-технологическом развитии страны. Участники заседания подвели итоги Года науки и представили свои предложения по созданию новой долгосрочной программы в научно-исследовательской сфере.

Открывая мероприятия, глава государства подчеркнул, что в обществе растет интерес к науке и запросы к достижениям ученых.

– Мы должны поддержать запрос людей на обновление городов, общественных территорий, применяя передовые научные разработки в повседневной жизни, – сказал Владимир Путин.

Президент также обратил внимание на необходимость наращивания научного потенциала регионов. Причем речь идет не только о развитии новых технологий, а о том, чтобы последние находили применение во всех сферах жизни: образовании, здравоохранении, ЖКХ…

В связи с этим Владимир Путин напомнил, что в последние годы в России уделяется особое внимание укреплению высшей школы. Так, число вузов, ведущих научную деятельность, увеличилось втрое.

Президент подчеркнул, что Россия должна идти по пути создания целостного научного пространства. Именно такой подход лежит в основе создания научно-образовательных центров.

В планах на ближайшие годы – создание в РФ лабораторий мирового уровня и формирование сильных научных коллективов для расширения возможностей пространственного развития территорий. При этом регионы, усиливающие свой технологический потенциал и реализующие прорывные разработки, будут поощряться на государственном уровне.

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в 2021 году Россия заложила основу для дальнейшего развития науки и технологий. Была разработана госпрограмма, в которую вошли 34 отраслевые программы. На них было выделено 1,2 триллиона рублей.

Также в 2021 году стартовала программа «Приоритет-2030». В ее рамках в 35 регионах России была создана сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Данный проект позволил создать 11 тысяч рабочих мест и привлечь почти 40 миллиардов инвестиций из внебюджетных источников.

По совам Дмитрия Чернышенко, научно-образовательные центры обеспечивают кооперацию между субъектом, учебными заведениями и предприятиями, которые используют результаты научных трудов. В конечном итоге работа центров направлена на повышение качество жизни россиян.

Важной мерой поддержки науки в регионах могут стать региональные программы научно-технологического развития (НТР). Они дадут возможность консолидировать региональные и федеральные средства.

Одной из задач в научной сфере является сохранение и закрепление на родине молодых специалистов. Чтобы молодежь оставалась в регионах, нужны достойная зарплата, решение жилищных проблем и создание условий для самореализации. Последнему может способствовать создание научных площадок, где молодым людям было бы интересно работать. Их создание уже ведется. В 2021 году в регионах страны появились 120 молодежных лабораторий.

Еще один момент – создание в регионах кампусов международного уровня. 8 таких проектов уже получили федеральные средства на сумму около 80 миллиардов рублей. В феврале 2022 года начнется вторая волна отбора проектов по созданию кампусов. Всего к 2030 году их должны быть создано не менее 30.

Все поднятые на заседании вопросы актуальны и для Кировской области. В нашем регионе уже создан научно-образовательный центр мирового уровня «Биополис». Этот проект вошел в окружную инициативу «Технополисы Поволжья» и среди 13 проектов аналогичной направленности ПФО занял 1-е место.

В настоящее время ведется работа по созданию особой экономической зоны, в границах которой появится целый муниципальный округ с современным научно-производственным комплексом и всей необходимой инфраструктурой.

Как отмечает губернатор Игорь Васильев, в рамках создания «Биополиса» планируется привлечь около 18 миллиардов внебюджетных и 2,5 миллиарда бюджетных инвестиций. Эти деньги пойдут на создание комплекса инфраструктуры и 1200 новых рабочих мест.

В настоящее время Кировская область формирует заявку в Минэкономразвития РФ на создание особой экономической зоны.