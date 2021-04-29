Игорь Васильев: «Сейчас до Москвы из моего кабинета можно «доехать» за 30 секунд»

Глава региона – о предложении отменить масочный режим, «третьей волне», Госсовете, послании Президента РФ и дорогах, которые не «уходят вместе со снегом».

Губернатор Игорь Васильев дал большое интервью в эфире радио «Эхо Москвы в Кирове». Основные темы разговора, так или иначе, были связаны с событиями последнего года – «коронавирусными» ограничениями, масочным режимом и технологиями «дистанционной» работы.

Впрочем, как отметил Игорь Владимирович, есть все основания надеяться: регион «избежит третьей волны», а продолжающие действовать ограничения в скором времени можно будет снять. В этом поможет вакцинация, которая в нашем регионе опережает российские темпы.

Самые интересные моменты разговора – в материале «КП».

О вакцинации

– Борьба с коронавирусной инфекцией стала одним из главных вызовов 2020 и 2021 годов. За это время, напомню, появились уже три российских вакцины, которые успешно зарегистрированы. Одна из них разработана в том числе и при участии научного сообщества Кировской области – института им. М.П.Чумакова, филиал которого находится в нашем регионе. Испытания этой вакцины проходил не где-нибудь, а у нас.

На сегодняшний день Кировская область, по оценкам министерства здравоохранения Российской Федерации, занимает третье место в стране по темпам вакцинации и второе место по охвату прививками тех, кто старше 60 лет, – наиболее уязвимых для инфекции граждан из возрастной группы «65+».

Это очень важно. И из этого можно сделать некоторые важные выводы. Во-первых, мы оказались готовы к прививочной кампании. Во-вторых, люди участвуют в ней достаточно осознанно. Открыто большое количество (около 120) прививочных пунктов по области. Они есть в каждом районе без исключения. Географию и доступность мы постарались обеспечить.

Призываю всех пройти вакцинацию. Потому что это – самый быстрый и эффективный способ борьбы с вирусом, формирования популяционного иммунитета.

О бизнесе и ограничениях

– У нас практически не осталось сфер, которые бы не могли работать в связи с соответствующими рекомендациями Роспотребнадзора. Мы вместе с общественностью и представителями бизнеса решали (и делали это открыто для СМИ), какие ограничения можно снимать. Очень важно, что бизнес проявил ответственность: представители торговли и общепита строго выполняли все требования, подавая пример другим.

В итоге мы подошли к ситуации, когда у нас практически полностью открыта экономика. Кировская область вошла в десятку регионов по степени открытости и обоснованности снятия ограничений для бизнеса. При этом мы не отменяли ограничения огульно, чтобы потом не вводить их обратно. Мы подходили к этому комплексно. В результате у нас работают кафе, рестораны, спортивные клубы…

Ещё есть некоторые ограничения. Но обязательное условие для того, чтобы они были сняты, – следование всем известным и достаточно простым правилам.

О масочном режиме

– Масочный режим не отменяется. Конечно, сейчас звучат призывы отменить отказаться от ношения масок. Но, мне кажется, что это – вопрос не глав региона, а Роспотребнадзора и министерства здравоохранения. Именно эти организации ответственны за наше здоровье и за борьбу с эпидемией. А они рекомендуют ещё длительное время сохранять масочный режим в общественных местах.

О «третьей волне»

– Я надеюсь, что осознанное отношение к вакцинации, соблюдение масочного режима и контроль за ситуацией позволят нам либо совсем избежать, либо пройти третью волну достаточно спокойно и уверенно.

Увы, заграничные новости, касающиеся COVID-19, не радуют. Но, они объяснимы. Например, в той же Индии рост заболеваемости был спровоцирован массовыми праздниками.

У нас тоже впереди праздники. Но в России другая специфика: большинство граждан имеют дачные участки или выезжают на природу. А это – разобщение, эффективный способ борьбы с любой инфекцией. Сейчас Президент РФ принял решение объявить в стране выходными дни с 1 по 10 мая. Надеюсь, что многие проведут выходные с пользой и на природе, на свежем воздухе.

О «дистанционных» технологиях

– У нас несколько изменились формы общения друг с другом. Мероприятий в формате ВКС стало намного больше. Будучи членом президиума Госсовета и руководителем рабочей группы по образованию, я достаточно регулярно общаюсь с коллегами в режиме видео-конференц-связи.

Могу сказать, что общения даже стало больше, чем раньше. Сейчас до Москвы из моего кабинета можно «доехать» за 30 секунд – просто спуститься на лифте на второй этаж и начать ВКС с любым из министров.

Это хорошо. Но, хотя что-то новое находится, что-то и теряется. Общение глаза в глаза – более правильная форма. Конечно, и визиты гостей тоже очень важны. Это – возможность себя показать, услышать мнение о том, что происходит в регионе.

О недавнем визите полпреда в Киров

– Визит полпреда Игоря Комарова оказался насыщенным. Посетили объекты здравоохранения. Побывали в кировском Центре ядерной медицины, который удалось достроить и сдать несмотря на пандемию и ограничения. Это – медицинское учреждение самого современного уровня. Пальцев на двух руках хватит, чтобы сосчитать все подобные объекты у нас в стране.

На что полпред обратил особое внимание во время кировского визита? На то, что у нас по итогам 2020 года вырос индекс промышленного производства. Таких регионов в Приволжском федеральном округе всего четыре. Это говорит о том, что даже в условиях коронавирусного года мы смогли сохранить рост промышленного производства.

О работе Госсовета

– Главный результат работы – вопросы, волнующие регионы, берутся в работу на федеральном уровне после проработки на площадках Госсовета. Многие из них из разряда проблем перешли в разряд лучших практик. Удалось организовать питание младших школьников и провести реструктуризацию госдолга с дальнейшим направлением средств на капремонты образовательных организаций.

В течение двух лет занимаемся в Госсовете вопросами образования, и добивались того, чтобы можно было за счёт реструктуризации кредитов регионов направлять средства на новое строительство, а средства федерального бюджета направлять на капитальные ремонты образовательных учреждений. Пример тому – идёт капитальный ремонт здания бывшего техникума на улице Менделеева,1 в Кирове, где 1 сентября откроется филиал школы на 375 мест.

О возвращении под контроль государства наиболее значимых услуг

– Раньше, до 2016-2017 годов, часто звучали разговоры о реструктуризации и модернизации с точки зрения передачи всего на аутсорсинг – скорой помощи, гемодиализа, больниц, социальной помощи. Были призывы основные виды услуг передать в концессию, всё куда-то раздать…

Мы, в правительстве, приняли решение о том, что базовые услуги для населения должны оставаться в руках государства. Или под контролем государства.

Вот это и происходит. Нам удалось вернуть в государственную собственность систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Результатом стало снижение для потребителей тарифа на вывоз мусора. То же самое у нас происходит по водоканалу. Сейчас это – муниципальное предприятие, которое управляет всем циклом – от водоподготовки до водоотведения.

Мне кажется, что очень правильно, когда само государство отвечает за услуги, которые осуществляются от имени государства и не отдаёт их в какие-то частные руки.

О ремонтах дорог

– В течение последних двух лет мы почти не встречаем в социальных сетях мемы из серии «Вместе со снегом ушёл и асфальт». Потому что этого больше не происходит. На все выполненные работы действует пятилетняя гарантия от государства.

Кстати, в этом году мы впервые переходим не просто к ремонтам, но и к строительству новых дорог. От ранее существовавших «дыр» в дорожном фонде почти в минус 2 миллиарда рублей, нам удалось нарастить дорожный фонд почти до 8 миллиардов.

О послании Президента РФ

– Президент очень большое внимание уделил социальной сфере: поддержке семей с детьми, поддержке неполных семей… Единовременная выплата в 10 тысяч рублей, я уверен, станет весомой поддержкой для родителей будущих первоклассников. Крайне важно, что президент считает, что все меры соцподдержки должны стать проактивными.

То есть, люди не должны ходить по инстанциям и собирать множество справок, все вопросы необходимо решать по принципу «одного окна».

Считаю, что в этом вопросе мы в Кировской области продвинулись достаточно далеко. У нас – стопроцентная цифровизация в здравоохранении, в социальной сфере. Думаю, сейчас мы это увяжем между собой: услуга опять-таки должна быть проактивной: имеешь право на социальную помощь – получи.

Ещё один важный момент в послании – продление программы льготного ипотечного кредитования. Программа будет действовать.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Конечно, я буду участвовать в стартовавшем на днях опросе по объектам для благоустройства. Я живу в Кирове и я не считаю возможным не высказать своё мнение. Хотя непосредственно до голосования рассказывать об объектах, за которые отдам голос, пока не буду.

Фото Александра Папырина