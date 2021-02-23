Игорь Васильев встретился с ветеранами «Боевого братства»

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сегодня встретился с ветеранами из организации «Боевое братство».

Встречу в Доме Витберга приурочили к празднику — Дню защитника Отечества, но говорили всё же о текущих, рабочих делах. Были обозначены 2 основные темы.

Первая — необходимость изменения существующих подходов к военно-патриотическому воспитанию школьников. Участники встречи вспомнили опыт советской школы, где работали опытные военруки. Нередко это были люди, прошедшие войну, которым было что рассказать детям и вдохновить их своим примером и авторитетом.

Многие из представителей вятского «Боевого братства» сегодня тоже работают с молодёжью и уверены: опыт, существовавший в Союзе, стоит возвращать, чтобы в стране не было новых «потерянных поколений, как в 1990-е».

Второй темой разговора стала поддержка ветеранов боевых действий со стороны государства. Представители «Боевого братства» подготовили конкретные предложения, которые будут переданы в правительство региона.

Ранее губернатор поздравил кировчан с Днем защитника Отечества.