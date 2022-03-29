Игорь Васильев выразил соболезнования родным и близким Владимира Бекетова

28 марта на 69-м году жизни скончался Бекетов Владимир Андреевич.
25 лет он отдал службе в Вооруженных Силах России, почти 10 лет — службе в федеральных органах налоговой полиции. Последние годы Владимир Андреевич посвятил сфере коммуникаций.
В правительстве Кировской области В.А. Бекетов с 2016 года исполнял обязанности помощника главы региона, работал в должности заместителя председателя правительства, министра внутренней и информационной политики.
— Он был опытным руководителем, компетентным, высоко эрудированным специалистом, отзывчивым и чутким человеком, внёсшим свой вклад в развитие нашего региона и страны. Приношу соболезнования семье и друзьям Владимира Андреевича. Это большая потеря для всех, кто был знаком с ним, — отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев.