Игорь Васильев выразил соболезнования родным и близким Владимира Бекетова

28 марта на 69-м году жизни скончался Бекетов Владимир Андреевич.

25 лет он отдал службе в Вооруженных Силах России, почти 10 лет — службе в федеральных органах налоговой полиции. Последние годы Владимир Андреевич посвятил сфере коммуникаций.

В правительстве Кировской области В.А. Бекетов с 2016 года исполнял обязанности помощника главы региона, работал в должности заместителя председателя правительства, министра внутренней и информационной политики.