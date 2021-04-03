Игорь Васильев: «Здесь появится настоящий спортивный кластер»

Глава региона Игорь Васильев и председатель областного правительства Александр Чурин приняли участие в торжественном открытии бассейна спортивного комплекса «Вересники».

Современный просторный бассейн на шесть 25-метровых дорожек, детский бассейн для обучения плаванию и зал «сухого плавания» для разминки и общефизической подготовки, а ещё система электронного хронометража и современная система водоподготовки… Замечательный подарок для занятий спортом получили на днях жители областного центра.

Каким будет продолжение программы

— Сегодня у нас очень радостное событие для всех без исключения жителей города Кирова и спортсменов — открывается новый современный бассейн, — сказал в своем приветственном слове губернатор области Игорь Васильев. — И открывается он рядом с одним из самых современных в стране легкоатлетических манежей. Так на практике успешно решаются задачи по массовому вовлечению населения к занятиям физической культурой и спортом, которые поставил перед нами президент страны Владимир Владимирович Путин. Более 1100 молодых людей имеют возможность заниматься здесь олимпийскими видами спорта. Бассейн и легкоатлетический манеж построены благодаря осуществлению социальной программы «Газпром — детям». И я надеюсь, что на этом объекте программа ни в коем случае не будет завершена: со временем здесь появится настоящий спортивный кластер с общежитием для спортсменов, со спортивной школой, с возможностью проводить полноценные тренировки и соревнования самого высокого уровня.

И другие крупные спортивные объекты

— Два года назад у нас был открыт современный легкоатлетический манеж. Сегодня открываем новый бассейн, который стал второй очередью проекта возведения спортивного комплекса «Вересники», — напомнила министр спорта и молодежной политики региона Анна Альминова. — Вообще по развитию этого кластера у нас очень большие планы. На территории, прилегающей к спорткомплексу, в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» запланировано строительство ещё двух крупных спортивных объектов. Это многофункциональный спортивный комплекс и Ледовый дворец для хоккеистов. Уже заключено соответствующее соглашение с Министерством спорта Российской Федерации, выделены средства на проектирование в текущем году. А непосредственно строительство этих объектов запланировано на 2023-24 годы… В стадии проработки находится и вопрос возведения в Вересниках легкоатлетического стадиона.

Итак, уже сегодня спортивный комплекс «Вересники» включает в себя легкоатлетический манеж, соответствующий международным стандартам, и новый плавательный бассейн. А планы по дальнейшему развитию — весьма масштабные.

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