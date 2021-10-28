Иностранцы могут пройти вакцинацию в кировской поликлинике №7

У граждан других государств, не имеющих полиса обязательного медицинского страхования, появилась возможность привиться в Кирове от коронавируса.

Это можно сделать на платной основе в поликлинике №7 Кировского клинико-диагностического центра (ул.Карла Марка, 47).

По словам министр здравоохранения области Андрея Черняева, вакцинация проходит как в частном порядке, так и по заявкам работодателей.

«Предприятия и организации, которые привлекают к работе иностранных граждан, могут оформить через Кировский клинико-диагностический центр заявку на поставку коммерческой партии вакцины для сотрудников», — пояснил он.

Министерством совместно с ВятГУ и медицинским университетом проработан вопрос вакцинации иностранных студентов. Она будет проводиться в прививочном пункте университета.