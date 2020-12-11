Итоги и планы: о юных героях, газификации, полигонах и хоккее с мячом

Декабрь – традиционно месяц подведения итогов уходящего года; время отметить тех, кто проявил свои лучшие качества. В Кировском отделении партии «Единая Россия» на этой неделе собрались на награждение «юные герои нашего времени»…

Как три школьника защитили деревню от огня

Это несовершеннолетние жители области, которые, несмотря на возраст, успели проявить мужество в экстремальных ситуациях и даже спасти жизни других людей.

Так, мальчишки из населённого пункта Большая Гора – Андрей Колотов, Владислав и Богдан Летягины – помогли защитить родную деревню от крупного пожара. В разгар огненной стихии они активно помогали взрослым тушить горящую траву, а пожарных направляли к самым опасным очагам. 12-летний Лев Соловьёв из Советска вывел из горящего дома своего младшего брата и его друга. А кировчанин Родион Хорюшин спас товарища, который начал тонуть во время купания в деревне Шики летом этого года. Пострадавший юноша наглотался воды и потерял сознание, поэтому Родион вместе с друзьями оказали ему первую медицинскую помощь.

– Вы подаёте достойный пример своим сверстникам. Вами могут гордиться ваши родители, бабушки, дедушки, братья и сёстры, – обратился к ребятам губернатор Игорь Васильев. – Благодаря вам мы, старшее поколение, сегодня уверены и спокойны за будущее нашей страны, нашей Родины.

Ребятам были вручены памятные медали «Юный герой». Это общественная награда, учреждённая по инициативе Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в 2018 году.

Газ придёт в более чем 90 вятских населённых пунктов

Впрочем, конечно, последний месяц года – время не только для подведения итогов, но и дальнейших планов. Губернатор Игорь Васильев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер утвердили Программу развития газоснабжения и газификации Кировской области до 2025 года. В соответствии с документом природный газ придёт более чем в 90 вятских населённых пунктов.

Всего в регионе планируется построить 592 км межпоселковых газопроводов и 844 км распределительных газопроводов, газопровод-отвод протяжённостью 2 км и газораспределительную станцию Нижнеивкино (в период с 2021-го по 2027 год). Это позволит газифицировать деревни, сёла и посёлки в 17 муниципальных образованиях области (в Белохолуницком, Верхошижемском, Вятскополянском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Кумёнском, Немском, Нолинском, Омутнинском, Оричевском, Слободском, Сунском, Уржумском и Юрьянском районах, а также в гг. Кирове, Котельниче, Слободском). Природный газ смогут получить более 15 тысяч домовладений и квартир.

– При полной реализации Программы планируется увеличить уровень газификации региона на 9% и составит более 50%. Сейчас этот показатель составляет 42,12%, – пояснили в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области.

Строительство полигона начинается в 2021-м

Продолжится в регионе и реализация федеральных проектов в сфере ТКО. За их ходом следит штаб, в который вошли общественники, члены Общественной палаты Кировской области, представители министерства охраны окружающей среды региона. На днях состоялось очередное заседание штаба, которое провёл председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Члены координационного совета обсудили планы создания инфраструктуры по обращению с отходами. По территориальной схеме в 2021 году начинается строительство межмуниципального полигона ТКО в Шабалинском районе. Проектная документация на строительство объекта разработана, получены заключения государственных экспертиз, определён инвестор. В 2024-м запланировано строительство двух мусоросортировочных станций в Шабалинском и Вятскополянском районах. Также в планах – создание комплексного объекта по обработке, утилизации и размещению ТКО. В состав комплексного объекта войдут мусоросортировочный завод, объект по утилизации, полигон для размещения неутилизируемой части ТКО.

Планируется, что мусоросортировочный завод в составе комплексного объекта будет введён в 2022 году, объекты утилизации и размещения ТКО – в 2023 году.

– Сейчас мы выстраиваем всю систему обращения с отходами таким образом, чтобы это была прозрачная понятная сфера, с чёткой ответственностью за каждый вид работ: установка контейнеров, содержание площадок, вывоз, утилизация, – подчеркнул Александр Чурин.

Смогут ли болельщики вернуться на трибуны?

И о спорте. Губернатор Игорь Васильев обсудил с игроками и болельщиками хоккейного клуба «Родина» возможность присутствия части зрителей на трибунах во время домашних матчей команды.

С такой просьбой к главе региона обратились поклонники хоккея с мячом. Они уверены, что размеры стадиона позволяют соблюдать необходимые в пандемию меры безопасности, в первую очередь — санитарную дистанцию. Трибуны «Родины» вмещают 5 тысяч зрителей. При этом, по словам представителей команды, в последнее время матчи стабильно посещали около полутора тысяч зрителей.

Пока же следить за встречами можно исключительно на экранах компьютеров и смартфонов – в режиме онлайн. Во время общения с болельщиками и спортсменами губернатор подчеркнул, что понимает существующую озабоченность и готов рассмотреть предложения по организации просмотров матчей непосредственно на стадионе.

При этом Игорь Владимирович призвал не забывать, что опасность заражения COVID-19, увы, не уменьшается с наступлением низких температур.

– Поэтому прошу всех любителей кировского хоккея реально оценить сложившуюся ситуацию, – сказал губернатор. – Безусловно, живые эмоции болельщиков настраивают спортсменов на победу и дают силы. Мы заинтересованы в том, чтобы создать комфортные и главное безопасные условия как для игроков, так и для болельщиков. Однако этот вопрос требует более детальной проработки с привлечением специалистов регионального Роспотребнадзора.

После консультаций с представителями ведомства решение о присутствии болельщиков будет принято.

На снимке: Александр Чурин обсудил с общественниками варианты размещения комплексного объекта утилизации ТКО.

Фото: Александр Папырин