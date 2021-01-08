Из Кирова стали вывозить на треть больше мусора

Ситуация с мусором в Кировской области стабилизируется. Вопрос держат на контроле областные власти.

Как рассказали в пресс-центре правительства, 7 января штат регионального оператора АО «Куприт» увеличился еще на 22 человека. Это позволило более эффективно очищать город и районы от мусора.

В настоящее время количество вывозимых отходов превышает норматив, установленный территориальной схемой. Так, 7 января из областного центра вывезли 470 тонн отходов. Это на 30 процентов больше ежедневной нормы. Вывозом ТКО занимается спецтехника, среди которой 28 «обычных» машин и 3 современных мусоровоза с мультилифтами.

В районах области также стало заметно чище. На 8 января вывоз мусора по графику налажен в Арбажском, Афанасьевском, Белохолуницком, Богородском, Верхнекамском, Верхошижемском, Вятскополянском, Зуевском, Кинурском, Кильмезском, Кирово-Чепецком, Куменском, Лебяжском, Лузском, Малмыжском, Нагорском, Немском, Нолинском, Омутнинском, Опаринском, Оричевском, Орловском, Пижанском, Подосиновском, Санчурском, Слободском, Советском, Сунском, Тужинском, Унинском, Уржумском, Фаленском, Яранском районах.

В оставшихся населенных пунктах вопрос с вывозом ТКО решается.

Сообщить о переполненных контейнерах и нарушении графика вывоза мусора жители области могут по телефону «горячей линии» «Куприта» (8332) 63-16-11.

Фото: vk.com/club179612240