Кировчане смогут улететь из Кирова в Уфу и Калугу

Росавиация одобрила новые маршруты в регионах



В 2021 году из кировского аэропорта Победилово можно будет улететь в Уфу, Екатеринбург и Калугу. Маршруты организует компания «РусЛайн».

Список из 266 субсидируемых маршрутов на будущий год появился на сайте Росавиации. Предполагается, что регионы будут оплачивать около 60 процентов стоимости билетов, остальную часть заплатят пассажиры.

В общей сложности в 2021 году на реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 7,7 млрд рублей.

Фото: vk.com/rusline.aero