Из Кирова вывезли более 3 тысяч тонн мусора

Ситуация с вывозом ТКО остается на особом контроле областного правительства.

Как сообщает региональный оператор, за сутки 19 января из Кирова вывезено 319 тонн мусора. В целом с 11 по 19 января из областного центра вывезли чуть более 3 тысяч тонн мусора.

Работа по уборке отходов ведется круглосуточно. В дневное время на маршруты вышли 23 машины и 49 работников. Ночью город чистили 7 мусоровозов, 3 погрузчика и 24 работника.

В усиленном режиме продолжаются работы по уборке захламленных контейнерных площадок. За ночь были прибраны 30 точек на улицах Физкультурников, Гайдара, Мира, Октябрьском проспекте, Правды и других, на которые поступали жалобы жителей города.

Кировчанам напоминают, что проезд к контейнерным площадкам нужно держать открытым. В противном случае мусоровозы не смогут убрать мусор.

Ранее мы писали, что в Кирове обнаружили больше 150 неучтенных контейнерных площадок.