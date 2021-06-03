Из кировских водоемов достали 3 пропавших мужчин

Кировские полицейские установили судьбу трех без вести пропавших.

В конце мая к нолинским полицейским обратилась местная жительница с заявлением о пропаже гражданского мужа. Оказалось, мужчина ушел на рыбалку в 3 часа ночи и спустя сутки домой не вернулся. Стражи правопорядка сразу же приступили к поискам 62-летнего нолинчанина. На берегу реки, нашли рюкзак, кепку и две удочки. Самого рыбака нигде не было. Проверив берега и дно реки в районе, где мужчина рыбачил, тело пропавшего было найдено. Водолазы достали его из реки Воя.

Еще одного пропавшего мужчину выловили из Вятки в районе деревни Пушкари 1 июня. Прохожий заметил его тело и вызвал оперативников. Выяснилось, что погибший пропал еще в начале апреля. 49-летний кировчанин приехал в Слободской район к поселку Летский рейд на рыбалку, вышел на лед и провалился на глазах других рыбаков. Тогда его спасти не сумели и тело найти не смогли.

Так же в первый день лета из пруда у села Кокшага достали тело 57 летнего рыбака. О его пропаже 30 мая заявила жена, которая сутки не могла дождаться мужа домой. Он уехал на велосипеде, проверять расставленные рыболовные снасти. Все его вещи были найдены на берегу, а самого рыбака искали три дня.

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