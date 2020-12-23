Кировчан предупредили об аномальных морозах

В Приволжском федеральном округе, в том числе в Кировской области, ожидаются аномальные морозы. Об этом предупредил руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погода будет очень холодной. В первые дни недели на 6-8 градусов ниже нормы, к пятнице – на 3-5 градусов ниже нормы, сказал он.

До этого Вильфанд сказал, что зима в ряде регионов страны стала более поздней и сократилась в среднем на 10 дней. А весна стала приходить на неделю раньше.

Буквально днем ранее о грядущих морозах кировчан предупредил и паблик «Любительская метеорология» «ВКонтакте».

Год закончится морозной и ясной погодой. Ее обеспечит блокирующий антициклон. А в начале последней недели года в Кировскую область придут ночные морозы до -20…-25 градусов, сообщается в группе.

Вероятнее всего, такие же морозы ждут Кировскую область и под Новый год. По другим прогнозам, новогодняя ночь в Кирове может оказаться самой теплой за последние годы. В любом случае, мы держим руку на пульсе и будем сообщать вам самые свежие новости. Синоптики говорят, что наиболее точный прогноз можно сделать на 3 ближайших дня.

Фото: Александр Пантюхин