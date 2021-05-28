Из-за Великорецкого крестного хода в Кирове перекроют движение

В 2021 году Великорецкий крестный ход традиционно пройдет 3-8 июня. Путь паломников частично пролегает по Кирову, поэтому движение автотранспорта в эти дни будет ограничено. Какие улицы перекроют, рассказали в городской администрации.
Стоянка и остановка транспорта будет запрещена на следующих улицах:
С 19 часов 2 июня до прохождения колонны 3 июня:
- по улице Горбачева от Лесной до Ленина;
- по улице Ленина от Молодой Гвардии до Профсоюзной;
- по улице Профсоюзной от Ленина, по мосту через реку Вятку до Слободского тракта;
- по Слободскому тракту от Профсоюзной до Проезжей;
- по улице Проезжей от Павла Корчагина до Талицы (поворот на Порошино).
С 6 часов 3 июня до прохождения колонны:
- по улице Павла Корчагина от Проезжей до Баумана;
- по улице Баумана от Павла Корчагина до Семашко;
- по улице Семашко от Баумана до Искры;
- по улице Искры от Семашко до границы муниципального образования «Город Киров».
С 6 часов 8 июня до прохождения колонны:
- по улице Московской от Дерендяева до Казанской, за исключением северного проезда у дома №69 по улице Карла Либкнехта, парковок на Театральной площади со стороны домов №№37 и 39 по Московской;
- по улице Казанской на участке от Московской до Горбачева;
- по улице Горбачева от Казанской до Лесной;
- по улице Урицкого от Орловской до Горбачева.
Движение транспорта будет временно запрещено на следующих улицах:
С 18 до 24 часов 2 июня:
- по улице Горбачева от Лесной до Казанской;
- по улице Урицкого от Орловской до Горбачева.
С 00 часов 3 июня до прохождения колонны
- по улице Горбачева от Лесной до Ленина;
- по улице Урицкого от Орловской до Горбачева.
С 9 часов 3 июня до окончания шествия колонны:
- по улице Ленина от Воровского до Профсоюзной;
- по улице Профсоюзной от Ленина, далее по мосту через реку Вятку до Слободского тракта;
- по Слободскому тракту от Профсоюзной до Проезжей;
- по улице Проезжей от Павла Корчагина до Талицы (поворот на Порошино);
- по улице Павла Корчагина от Проезжей до Баумана;
- по улице Баумана от Павла Корчагина до Семашко;
- по улице Семашко от Баумана до Искры;
- по улице Искры от Семашко до границы муниципального образования «Город Киров».
С 12 до 18 часов 5 июня и с с 5 до 9 часов 6 июня (за исключением автобусов, на которых прибывают паломники):
- по улице Урицкого от Красноармейской до Орловской;
- по улице Орловской от Урицкого до Казанской.
С 7 часов 8 июня до прохождения колонны:
- от границы муниципального образования «Город Киров» до транспортной развязки и подхода к новому мосту через Вятку;
по новому мосту через Вятку и далее по Дзержинского до Луганской;
- по улице Московской от Дерендяева до Казанской;
- по улице Горбачева от Казанской до Лесной;
- по улице Урицкого от Орловской до Горбачева.
С 13 часов 8 июня до прохождения колонны:
- по улице Луганской от площади XX партсъезда до Ломоносова;
- по улице Ломоносова от Луганской до Московской;
- по улице Московской от Ломоносова до Казанской;
- по улице Казанской от Московской до Горбачева.
Ранее митрополит Вятский и Слободской Марк опубликовал видеообращение, в котором попросил паломников сделать прививки от коронавируса.