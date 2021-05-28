Из-за Великорецкого крестного хода в Кирове перекроют движение

В 2021 году Великорецкий крестный ход традиционно пройдет 3-8 июня. Путь паломников частично пролегает по Кирову, поэтому движение автотранспорта в эти дни будет ограничено. Какие улицы перекроют, рассказали в городской администрации.

Стоянка и остановка транспорта будет запрещена на следующих улицах:

С 19 часов 2 июня до прохождения колонны 3 июня:

по улице Горбачева от Лесной до Ленина;

по улице Ленина от Молодой Гвардии до Профсоюзной;

по улице Профсоюзной от Ленина, по мосту через реку Вятку до Слободского тракта;

по Слободскому тракту от Профсоюзной до Проезжей;

по улице Проезжей от Павла Корчагина до Талицы (поворот на Порошино).

С 6 часов 3 июня до прохождения колонны:

по улице Павла Корчагина от Проезжей до Баумана;

по улице Баумана от Павла Корчагина до Семашко;

по улице Семашко от Баумана до Искры;

по улице Искры от Семашко до границы муниципального образования «Город Киров».

С 6 часов 8 июня до прохождения колонны:

по улице Московской от Дерендяева до Казанской, за исключением северного проезда у дома №69 по улице Карла Либкнехта, парковок на Театральной площади со стороны домов №№37 и 39 по Московской;

по улице Казанской на участке от Московской до Горбачева;

по улице Горбачева от Казанской до Лесной;

по улице Урицкого от Орловской до Горбачева.

Движение транспорта будет временно запрещено на следующих улицах:

С 18 до 24 часов 2 июня:

по улице Горбачева от Лесной до Казанской;

по улице Урицкого от Орловской до Горбачева.

С 00 часов 3 июня до прохождения колонны

по улице Горбачева от Лесной до Ленина;

по улице Урицкого от Орловской до Горбачева.

С 9 часов 3 июня до окончания шествия колонны:

по улице Ленина от Воровского до Профсоюзной;

по улице Профсоюзной от Ленина, далее по мосту через реку Вятку до Слободского тракта;

по Слободскому тракту от Профсоюзной до Проезжей;

по улице Проезжей от Павла Корчагина до Талицы (поворот на Порошино);

по улице Павла Корчагина от Проезжей до Баумана;

по улице Баумана от Павла Корчагина до Семашко;

по улице Семашко от Баумана до Искры;

по улице Искры от Семашко до границы муниципального образования «Город Киров».

С 12 до 18 часов 5 июня и с с 5 до 9 часов 6 июня (за исключением автобусов, на которых прибывают паломники):

по улице Урицкого от Красноармейской до Орловской;

по улице Орловской от Урицкого до Казанской.

С 7 часов 8 июня до прохождения колонны:

от границы муниципального образования «Город Киров» до транспортной развязки и подхода к новому мосту через Вятку;

по новому мосту через Вятку и далее по Дзержинского до Луганской;

по новому мосту через Вятку и далее по Дзержинского до Луганской; по улице Московской от Дерендяева до Казанской;

по улице Горбачева от Казанской до Лесной;

по улице Урицкого от Орловской до Горбачева.

С 13 часов 8 июня до прохождения колонны:

по улице Луганской от площади XX партсъезда до Ломоносова;

по улице Ломоносова от Луганской до Московской;

по улице Московской от Ломоносова до Казанской;

по улице Казанской от Московской до Горбачева.

Ранее митрополит Вятский и Слободской Марк опубликовал видеообращение, в котором попросил паломников сделать прививки от коронавируса.