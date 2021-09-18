Известная кировская художница отмечает 85-летие

18 сентября кировская художница Лидия Старкова отмечает 85-летний юбилей. Об этом сообщили в областном министерстве культуры.

Лидия Старкова родилась в 1936 году в Ленинграде. В 60-е окончила художественное училище в Нижнем Новгороде. А с 1965 года регулярно участвовала в выставках разных уровней. В 1999 году Лидии Старковой было присвоено звание заслуженного художника РФ.

Лидия Старкова умеет рисовать в разных жанрах и на разных поверхностях. Среди ее картин – и пейзажи, и натюрморты, и портреты. Как не раз говорила художница в интервью, произведения рождаются стихийно. Толчок для развития сюжета может дать любая деталь.

К юбилею в библиотеке имени Грина открылась выставка работ Лидии Старковой. Здесь можно увидеть не только картины самой мастерицы, но и работы ее учеников – Лидия Михайловна еще и замечательный педагог. Ранее она стала разработчиком эксклюзивной программы дополнительного образования, по которой учились студенты гуманитарно-художественного лицея.