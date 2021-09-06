К 2022 году в России введут маркировку велосипедов

Введение маркировки велосипедов отложили до 2022 года. Об этом сообщает портал «Экономика сегодня» со ссылкой на РИА Новости.

Распоряжение о маркировке велосипедов и велорам было утверждено еще в 2020 году. Ввести обязательную идентификацию транспортных средств планировалось с 1 сентября 2021 года. Однако старт «маркировочной кампании» отложили из-за отсутствия четких правил.

Как сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, велосипеды начнут маркировать поэтапно с 1 февраля 2022 года. Аналогичные меры уже применяются по отношению к молочной продукции, сырам и мороженому.

Ранее мы писали, что в интернете планируют ввести маркировку позитивного контента.